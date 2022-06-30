***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 11:08
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040245
BIST
11:272.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,48
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:2716,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0364
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:2717,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0636
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:27972,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 972,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:27
|BMSCH
|10,77
|53.047.453
|% 8,79
|
|PEGYO
|1,86
|12.997.442
|% 7,51
|
|RTALB
|7,26
|61.255.939
|% 6,92
|
|VKFYO
|5,34
|4.634.354
|% 5,53
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.361.553
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.832.237
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,20
|15.441.647
|% -6,51
|
|THYAO
|46,38
|1.275.492.461
|% 0,43
|
|SISE
|21,44
|1.221.557.053
|% 3,68
|
|EREGL
|26,68
|379.832.046
|% 0,53
|
|KRDMD
|11,14
|367.885.797
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,64
|288.661.317
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,64
|288.661.317
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,35
|285.849.515
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.221.557.053
|% 3,68
|
|ODAS
|2,91
|159.393.120
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|70.725.305
|% -0,99
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6605
|16,6746
|% 0,22
|
|Euro
|17,4267
|17,4513
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,1995
|20,3008
|% 0,41
|
|Frank
|17,3860
|17,4908
|% 0,15
|
|Riyal
|4,4296
|4,4518
|% 0,15
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,26
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,46
|
Seans Raporu
11:27
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 38 artarak (% 0.25 ) 2, 610
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11:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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11:42XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 9, 695.00 milyon TL de
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11:42PEGYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 813, 862 adet işlem
-
11:41DOKTA
Yüzde 4.78 oranında artışla 35.48 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 426 adet işlem