***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2022 11:09
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040246
BIST
11:282.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:2816,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0435
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:2817,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:28972,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 972,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BMSCH
|10,71
|53.349.223
|% 8,18
|
|PEGYO
|1,87
|13.589.445
|% 8,09
|
|RTALB
|7,25
|61.449.870
|% 6,77
|
|VKFYO
|5,35
|4.670.831
|% 5,73
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.380.537
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.852.519
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,20
|15.441.856
|% -6,51
|
|THYAO
|46,30
|1.281.877.570
|% 0,26
|
|SISE
|21,42
|1.228.985.750
|% 3,58
|
|EREGL
|26,60
|386.274.903
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,10
|373.735.943
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,64
|303.045.618
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,64
|303.045.618
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|288.092.884
|% 0,93
|
|SISE
|21,42
|1.228.985.750
|% 3,58
|
|ODAS
|2,89
|162.614.828
|% -0,34
|
|AKBNK
|8,06
|283.674.640
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6605
|16,6746
|% 0,22
|
|Euro
|17,4267
|17,4513
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,1985
|20,2998
|% 0,41
|
|Frank
|17,3776
|17,4823
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4308
|4,4530
|% 0,18
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,99
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.585
|-56,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,44
|