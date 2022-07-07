***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2022 09:39
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042741
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
0
En Düşük
0
18:0517,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0670
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1151
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
18:05968,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,64
|Açılış
|: 968,34
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,63
|208.296.021
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|ADEL
|23,54
|1.821.167
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|93.222.379
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,96
|65.417.568
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2652
|17,2711
|% 0,32
|
|Euro
|17,6444
|17,6757
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,5639
|20,6670
|% 0,50
|
|Frank
|17,7302
|17,8370
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5829
|4,6059
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,44
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,80
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.628
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.241
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,21
|