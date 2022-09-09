***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.09.2022 12:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061875
BIST
13:043.524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 87,05
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:0418,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:0418,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1817
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:041.013,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 12,40
|Açılış
|: 1.013,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:04
|GARAN
|26,18
|2.809.112.746
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.375.862.479
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|258.029.118
|% 9,93
|
|ZRGYO
|5,47
|151.192.154
|% 9,84
|
|MTRKS
|35,72
|38.432.609
|% -6,35
|
|DOGUB
|9,59
|4.172.985
|% -5,61
|
|HEDEF
|9,31
|28.586.882
|% -5,10
|
|HUNER
|4,07
|105.494.321
|% -4,46
|
|SELGD
|6,00
|2.286.687
|% -4,00
|
|AKBNK
|15,84
|8.733.701.682
|% 4,55
|
|YKBNK
|9,13
|5.892.924.101
|% 7,29
|
|EREGL
|32,60
|3.991.992.039
|% 5,50
|
|ISCTR
|12,39
|3.182.555.211
|% 9,55
|
|KRDMD
|14,06
|2.896.349.533
|% 8,40
|
|YKBNK
|9,13
|5.892.924.101
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,84
|8.733.701.682
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,02
|2.465.068.285
|% 2,66
|
|ISCTR
|12,39
|3.182.555.211
|% 9,55
|
|KRDMD
|14,06
|2.896.349.533
|% 8,40
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2268
|18,2530
|% 0,16
|
|Euro
|18,4052
|18,4111
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,1323
|21,2382
|% 1,08
|
|Frank
|18,9903
|19,1047
|% 1,49
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% 0,07
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,15
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,85
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.804
|6.873
|44,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,17
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|1,63
|