***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.09.2022 13:00
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061877
BIST
13:253.524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 86,86
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:2518,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:2518,4191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1897
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:251.012,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.012,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:23
|GARAN
|26,18
|2.819.022.898
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.376.249.905
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.463.059
|% 9,93
|
|ISCTR
|12,43
|3.305.324.018
|% 9,90
|
|MTRKS
|35,74
|38.916.251
|% -6,29
|
|HEDEF
|9,26
|29.677.543
|% -5,61
|
|DOGUB
|9,59
|4.313.282
|% -5,61
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|VKING
|6,94
|1.115.870
|% -4,28
|
|AKBNK
|15,85
|9.017.621.016
|% 4,62
|
|YKBNK
|9,15
|6.051.724.105
|% 7,52
|
|EREGL
|32,54
|4.143.456.376
|% 5,31
|
|ISCTR
|12,43
|3.305.324.018
|% 9,90
|
|KRDMD
|14,05
|2.996.013.578
|% 8,33
|
|YKBNK
|9,15
|6.051.724.105
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,85
|9.017.621.016
|% 4,62
|
|EKGYO
|5,06
|2.596.963.347
|% 3,48
|
|ISCTR
|12,43
|3.305.324.018
|% 9,90
|
|KRDMD
|14,05
|2.996.013.578
|% 8,33
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2301
|18,2485
|% 0,14
|
|Euro
|18,4127
|18,4191
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,1248
|21,2308
|% 1,05
|
|Frank
|18,9961
|19,1106
|% 1,52
|
|Riyal
|4,8391
|4,8633
|% 0,06
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,99
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,80
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.801
|6.870
|41,00
|
|Yarım
|3.314
|3.353
|15,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,80
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,15
|
|B. Petrol
|90,55
|90,55
|1,40
|