***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.11.2022 10:41
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076738
BIST
12:064.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 71,00
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:0618,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:0618,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:06987,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 11,96
|Açılış
|: 987,20
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:06
|MIATK
|83,15
|51.843.661
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.379.516
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,68
|293.111.239
|% 8,62
|
|KERVN
|0,93
|1.015.819
|% 8,14
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,76
|74.064.966
|% -9,21
|
|KIMMR
|10,72
|19.968.358
|% -5,05
|
|OYYAT
|35,98
|45.579.411
|% -4,71
|
|ULUSE
|152,70
|22.058.894
|% -4,62
|
|THYAO
|106,00
|4.741.334.092
|% 4,13
|
|EREGL
|32,34
|4.029.783.445
|% 6,80
|
|TUPRS
|426,40
|2.444.558.090
|% 4,64
|
|KRDMD
|12,59
|1.970.160.400
|% 3,96
|
|SASA
|145,60
|1.573.555.519
|% 7,14
|
|EKGYO
|4,58
|851.456.300
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,59
|1.970.160.400
|% 3,96
|
|EREGL
|32,34
|4.029.783.445
|% 6,80
|
|ODAS
|8,92
|792.297.410
|% 3,00
|
|ISCTR
|8,82
|735.461.501
|% 1,38
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6181
|18,6240
|% 0,05
|
|Euro
|18,2197
|18,2277
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,8562
|20,9608
|% 0,72
|
|Frank
|18,3594
|18,4700
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|21,50
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|69,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,22
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|1,94
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21SANFM
Yüzde 5.50 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 072 adet işlem
-
12:20ISDMR
Yüzde 5.27 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 132 adet işlem
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, TCELL
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 19 artarak (% 1.94 ) 3, 680
-
12:19
EREGL, TMPOL, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında