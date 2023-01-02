***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 14:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı İzahname Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092130
BIST
16:325.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 140,92
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:3218,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:3220,0226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0050
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:321.099,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.099,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:30
|TUREX
|33,00
|164.827.065
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.193.860
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.148.116
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.932.822
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|BRKVY
|32,70
|54.951.157
|% -7,78
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|PRDGS
|9,27
|277.077.356
|% -7,30
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,28
|7.308.194.895
|% 2,47
|
|THYAO
|145,50
|6.212.843.968
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,45
|5.958.872.370
|% 8,25
|
|TCELL
|40,20
|4.304.678.888
|% 6,12
|
|ASELS
|63,70
|4.178.621.736
|% 2,49
|
|EKGYO
|9,45
|5.958.872.370
|% 8,25
|
|YKBNK
|12,03
|2.605.612.428
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,20
|2.328.292.488
|% 5,86
|
|PETKM
|20,30
|3.564.697.229
|% 1,70
|
|EREGL
|42,28
|7.308.194.895
|% 2,47
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7181
|18,7340
|% 0,17
|
|Euro
|19,9941
|20,0414
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5027
|22,6156
|% -0,16
|
|Frank
|20,1838
|20,3054
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,05
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45KATMR
Yüzde 8.53 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 445, 602 adet işlem
-
16:44YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 404, 259 adet işlem
-
16:42BMSTL
Yüzde 9.99 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 949, 927 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 14 artarak (% 2.58 ) 6, 098
-
16:41
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, BRKVY