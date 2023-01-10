***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2023 10:10
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Onaylı Tadil Metni Bildirimi
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BIST
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En Yüksek
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13:4918,7797
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,9130
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|Önceki Kapanış
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18,7888
En Düşük
18,6015
13:4920,1714
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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20,2406
En Düşük
19,9729
13:491.131,72
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|EUHOL
|2,32
|67.533.879
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|SDTTR
|51,50
|3.528.008
|% 10,00
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|ACSEL
|77,55
|39.572.667
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.445.287
|% 10,00
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|MAKIM
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|101.815.509
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|VKING
|33,30
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|KRDMD
|18,92
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|EKGYO
|8,89
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|YKBNK
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|KATMR
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|SKBNK
|2,85
|292.451.030
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|13:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,10
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|13:47
|Alış
|Satış
|%
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|1.874
|2,39
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|Altın Gr.
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|1.132
|2,92
|
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|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.662
|7.714
|6,00
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|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
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|B. Petrol
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|79,82
|0,17
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