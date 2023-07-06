***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.07.2023 14:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamede yapılacak değişiklikler hakkında duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166265
BIST
'
17:456.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 53,37
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:4526,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0115
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:4528,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1154
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:451.594,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.594,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:45
|GRNYO
|7,81
|91.711.770
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.187.019
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|65.685.845
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,98
|111.950.673
|% -7,21
|
|MERIT
|50,95
|58.319.797
|% -4,94
|
|ATLAS
|4,02
|28.420.725
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|68.422.348
|% -3,19
|
|THYAO
|217,80
|10.062.873.574
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,85
|4.545.077.927
|% 3,78
|
|SISE
|46,78
|4.058.259.677
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,53
|745.865.565
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,05
|2.488.036.998
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.422.600.943
|% 5,72
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0669
|26,0785
|% 0,04
|
|Euro
|28,3103
|28,3927
|% 0,41
|
|Sterlin
|32,9052
|33,0702
|% -0,37
|
|Frank
|28,8310
|29,0046
|% -0,23
|
|Riyal
|6,9188
|6,9535
|% -0,18
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem