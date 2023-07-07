***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2023 11:26
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamede yapılacak değişiklikler hakkında duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166938
BIST
'
13:116.162
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 20,57
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:1126,0291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0437
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:1128,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0981
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:111.604,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.605,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:09
|SKTAS
|3,68
|15.226.126
|% 31,43
|
|TETMT
|294,10
|23.881.811
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.638.629
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.421.592
|% 9,98
|
|SEKFK
|17,11
|75.183.963
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,35
|4.266.363
|% -8,90
|
|MACKO
|89,90
|209.585.589
|% -7,32
|
|UZERB
|236,40
|852.002
|% -7,29
|
|IHAAS
|31,04
|107.647.686
|% -6,79
|
|ULUSE
|174,00
|103.776.090
|% -4,66
|
|ASTOR
|81,60
|4.315.920.584
|% 4,82
|
|THYAO
|216,40
|3.273.261.254
|% -0,09
|
|EREGL
|38,94
|2.521.850.483
|% 1,41
|
|TUPRS
|89,65
|2.126.239.977
|% 1,82
|
|SISE
|46,76
|1.758.959.610
|% 0,13
|
|EKGYO
|8,14
|1.745.971.771
|% 2,52
|
|YKBNK
|13,01
|979.705.776
|% -0,08
|
|KRDMD
|24,20
|1.599.226.567
|% 4,49
|
|EREGL
|38,94
|2.521.850.483
|% 1,41
|
|ZOREN
|3,54
|212.476.732
|% -0,84
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0225
|26,0392
|% -0,13
|
|Euro
|28,3055
|28,3554
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,1199
|33,2860
|% -0,03
|
|Frank
|28,9765
|29,1511
|% -0,14
|
|Riyal
|6,9272
|6,9619
|% -0,07
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|3,25
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.379
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.198
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,36
|