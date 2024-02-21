***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.02.2024 11:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250965
BIST
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10:599.330
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -15,08
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
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9.321
En Yüksek
9.397
10:5930,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0498
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9624
En Düşük
30,8591
10:5933,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0569
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,5513
En Düşük
33,3775
10:592.019,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,32
|Açılış
|: 2.019,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.021,40
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BRKVY
|153,30
|31.588.931
|% 9,97
|
|UFUK
|218,40
|5.579.246
|% 9,97
|
|KSTUR
|3.425,00
|4.962.825
|% 9,95
|
|SODSN
|118,50
|9.524.556
|% 9,93
|
|TETMT
|8.990,00
|2.319.420
|% 9,33
|
|ETYAT
|15,36
|13.173.258
|% -6,80
|
|BRMEN
|5,11
|191.579
|% -6,07
|
|RODRG
|80,00
|15.545.689
|% -5,66
|
|KAPLM
|147,60
|103.778.109
|% -5,38
|
|TDGYO
|12,42
|141.935.197
|% -4,97
|
|MIATK
|72,90
|3.616.651.151
|% 5,88
|
|EREGL
|49,86
|3.262.144.711
|% 0,48
|
|THYAO
|282,50
|2.632.271.929
|% 0,44
|
|AKBNK
|44,04
|2.004.900.878
|% 2,18
|
|ISCTR
|28,48
|1.682.683.011
|% 0,21
|
|ZOREN
|6,16
|891.667.305
|% 4,58
|
|EREGL
|49,86
|3.262.144.711
|% 0,48
|
|ISCTR
|28,48
|1.682.683.011
|% 0,21
|
|MIATK
|72,90
|3.616.651.151
|% 5,88
|
|YKBNK
|24,56
|1.135.080.811
|% 0,33
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9557
|30,9599
|% 0,16
|
|Euro
|33,4862
|33,5012
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,9887
|39,1842
|% 0,21
|
|Frank
|35,0129
|35,2238
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2295
|8,2707
|% 0,14
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,13
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|907,41
|909,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,89
|992,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,48
|82,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,11
|2.028,39
|% 0,66
|