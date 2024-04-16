***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.04.2024 11:53
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272632
BIST
'
14:309.607
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -72,94
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3032,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0848
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3034,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1200
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6259
En Düşük
34,3902
14:302.477,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,73
|Açılış
|: 2.477,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.069.313
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,10
|234.906.706
|% 8,03
|
|MAGEN
|17,79
|380.345.316
|% 6,53
|
|GRNYO
|11,61
|13.554.930
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|542.889.116
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,35
|5.951.501.971
|% -4,66
|
|THYAO
|296,75
|4.981.630.577
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,22
|3.135.832.226
|% -4,37
|
|TUPRS
|187,70
|3.052.176.907
|% 2,57
|
|ISCTR
|12,23
|2.972.568.806
|% -3,78
|
|ENTRA
|15,35
|5.951.501.971
|% -4,66
|
|ISCTR
|12,23
|2.972.568.806
|% -3,78
|
|ZOREN
|5,72
|1.251.634.662
|% -2,72
|
|YKBNK
|30,22
|3.135.832.226
|% -4,37
|
|KOZAL
|25,00
|2.541.795.765
|% 2,04
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4924
|32,5025
|% 0,28
|
|Euro
|34,5958
|34,6128
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,4002
|40,6027
|% 0,32
|
|Frank
|35,5407
|35,7189
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|967,45
|968,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,32
|1.019,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,78
|89,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.372,53
|2.372,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:26
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14:43EGSER
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 569, 655 adet işlem
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14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 1 kaybederek (% -0.91 ) 10, 354
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14:42XU100
Endeks 9, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 57, 082.00 milyon TL de
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14:42ADEL
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 700.00 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 039 adet işlem
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14:41CMBTN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 4, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 722 adet işlem