***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.09.2021 11:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961404
BIST
10:171.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.475
10:178,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:179,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:17485,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 485,15
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|22,00
|92.576
|% 10,00
|
|EDIP
|3,86
|11.586.710
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|8.469.507
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.295.726
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,43
|1.566.973
|% -5,81
|
|KONTR
|61,10
|29.671.837
|% -4,75
|
|THYAO
|13,06
|230.501.840
|% 1,24
|
|GARAN
|9,86
|111.110.160
|% 0,00
|
|FENER
|36,96
|56.128.505
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,74
|53.889.064
|% 0,52
|
|BERA
|11,73
|53.350.571
|% 4,73
|
|THYAO
|13,06
|230.501.840
|% 1,24
|
|ODAS
|1,55
|25.465.140
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,62
|34.714.283
|% -0,76
|
|GARAN
|9,86
|111.110.160
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|24.962.438
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3233
|% 0,59
|
|Euro
|9,8822
|9,8888
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5296
|% 0,50
|
|Frank
|9,0661
|9,1207
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2117
|2,2228
|% 0,53
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
|