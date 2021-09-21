***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2021 12:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964676
BIST
13:381.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:388,6586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:3810,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:38491,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 491,84
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:38
|YEOTK
|55,00
|165.838.990
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.196.521
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.608.434
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.273.280
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.590.831
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,85
|2.167.519
|% -5,46
|
|EUKYO
|6,20
|1.184.321
|% -4,32
|
|THYAO
|13,03
|863.449.384
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|561.851.312
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,29
|369.862.885
|% -3,62
|
|TUPRS
|109,00
|300.665.324
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|277.941.591
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|222.753.632
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|127.515.305
|% 0,00
|
|THYAO
|13,03
|863.449.384
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|561.851.312
|% 0,99
|
|SISE
|8,24
|277.941.591
|% 0,49
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6541
|8,6586
|% -0,07
|
|Euro
|10,1613
|10,1662
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% 0,21
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% 0,03
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,37
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|2,00
|
|Tam
|3.239
|3.320
|6,41
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|3,10
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,55
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,08
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,80
|