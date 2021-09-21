***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2021 12:41
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964682
BIST
12:331.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:338,6358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0289
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:3310,1387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:33490,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,24
|Açılış
|: 490,35
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KTSKR
|64,25
|25.039.237
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.989.744
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|OYLUM
|8,74
|13.284.376
|% 7,24
|
|NUGYO
|11,91
|10.073.406
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.375.293
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,83
|65.278.330
|% -6,72
|
|TEZOL
|16,97
|308.384.765
|% -5,41
|
|NIBAS
|9,70
|10.187.400
|% -4,53
|
|THYAO
|12,99
|608.658.328
|% 1,41
|
|GARAN
|9,18
|495.769.234
|% 1,10
|
|TEZOL
|16,97
|308.384.765
|% -5,41
|
|TUPRS
|109,00
|280.075.985
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|260.255.217
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|208.670.086
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|106.662.954
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|495.769.234
|% 1,10
|
|THYAO
|12,99
|608.658.328
|% 1,41
|
|SISE
|8,24
|260.255.217
|% 0,49
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6315
|8,6358
|% -0,33
|
|Euro
|10,1305
|10,1387
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,7837
|11,8428
|% -0,14
|
|Frank
|9,2968
|9,3528
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,38
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,38
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,89
|