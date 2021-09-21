***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2021 12:43
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964683
BIST
13:391.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:398,6566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:3910,1666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:39491,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 491,81
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:39
|YEOTK
|55,00
|166.137.585
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.199.733
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.637.552
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.293.396
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.590.848
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,85
|2.179.752
|% -5,46
|
|SANFM
|23,72
|3.828.084
|% -5,12
|
|THYAO
|13,05
|906.546.133
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|565.675.556
|% 1,10
|
|TEZOL
|17,35
|384.544.711
|% -3,29
|
|TUPRS
|109,60
|314.053.130
|% 1,95
|
|SISE
|8,23
|279.996.184
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,40
|227.858.069
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|127.667.864
|% 0,00
|
|THYAO
|13,05
|906.546.133
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|565.675.556
|% 1,10
|
|PETKM
|6,13
|208.399.621
|% 0,49
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6537
|8,6566
|% -0,09
|
|Euro
|10,1610
|10,1666
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,8093
|11,8685
|% 0,08
|
|Frank
|9,3229
|9,3791
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3025
|2,3141
|% -0,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,54
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|9,00
|
|Tam
|3.241
|3.322
|8,67
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|4,19
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,09
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,76
|