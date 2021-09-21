***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2021 12:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964686
BIST
12:431.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:438,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:4310,1423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:43490,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,39
|Açılış
|: 490,20
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:43
|KTSKR
|64,25
|25.107.727
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.996.044
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|OYLUM
|8,77
|13.578.633
|% 7,61
|
|NUGYO
|11,91
|10.079.111
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.382.560
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,88
|66.354.790
|% -6,29
|
|TEZOL
|16,99
|319.699.981
|% -5,30
|
|NIBAS
|9,70
|10.432.979
|% -4,53
|
|THYAO
|12,98
|613.597.572
|% 1,33
|
|GARAN
|9,18
|504.470.081
|% 1,10
|
|TEZOL
|16,99
|319.699.981
|% -5,30
|
|TUPRS
|108,90
|282.813.784
|% 1,30
|
|SISE
|8,24
|260.563.591
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|208.725.653
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|107.013.716
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|504.470.081
|% 1,10
|
|THYAO
|12,98
|613.597.572
|% 1,33
|
|SISE
|8,24
|260.563.591
|% 0,49
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6344
|8,6364
|% -0,33
|
|Euro
|10,1374
|10,1423
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,7841
|11,8432
|% -0,14
|
|Frank
|9,2968
|9,3528
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2946
|2,3061
|% -0,41
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.227
|3.309
|-5,20
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|-2,52
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|