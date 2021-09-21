***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2021 12:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964687
BIST
16:211.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:218,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:2110,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:21492,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 492,80
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YEOTK
|55,00
|168.980.040
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.906.158
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.778.651
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.160.995
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.864.849
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.892.988
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|26.978.243
|% -8,31
|
|SANFM
|23,44
|9.068.268
|% -6,24
|
|HUBVC
|10,90
|87.547.274
|% -6,12
|
|THYAO
|12,97
|1.298.804.774
|% 1,25
|
|GARAN
|9,16
|978.120.571
|% 0,88
|
|TUPRS
|110,20
|638.281.890
|% 2,51
|
|TEZOL
|17,12
|520.270.476
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,38
|385.015.530
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|385.015.530
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|238.253.956
|% -1,12
|
|GARAN
|9,16
|978.120.571
|% 0,88
|
|THYAO
|12,97
|1.298.804.774
|% 1,25
|
|ODAS
|1,34
|83.799.307
|% -0,74
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6540
|8,6574
|% -0,08
|
|Euro
|10,1563
|10,1623
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7824
|11,8415
|% -0,15
|
|Frank
|9,3268
|9,3830
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2996
|2,3111
|% -0,19
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,83
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.313
|17,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|13,79
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|6,67
|
|Çeyrek
|787
|805
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,39
|