***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.10.2021 14:37
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bİldirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969431
BIST
14:341.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.414
En Düşük
1.402
14:348,9635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:3410,3784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:34505,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 505,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.928.129
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.686.048
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.289.064
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.898.452
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.631.316
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,50
|46.704.003
|% -9,91
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|GARAN
|9,37
|559.632.369
|% 0,75
|
|KRDMD
|6,70
|544.310.488
|% 4,20
|
|TUPRS
|125,70
|481.766.992
|% 2,20
|
|EREGL
|17,55
|412.556.422
|% 2,81
|
|THYAO
|14,28
|345.378.850
|% 1,35
|
|KRDMD
|6,70
|544.310.488
|% 4,20
|
|EKGYO
|1,79
|126.179.364
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|96.444.504
|% 2,74
|
|GARAN
|9,37
|559.632.369
|% 0,75
|
|PETKM
|6,21
|341.471.434
|% 1,14
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9591
|8,9635
|% -0,05
|
|Euro
|10,3725
|10,3784
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,1750
|12,2361
|% 0,01
|
|Frank
|9,6320
|9,6901
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3818
|2,3937
|% -0,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,96
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|2,04
|