***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.10.2021 09:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970098
BIST
11:191.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:199,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:1910,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:19512,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,53
|Açılış
|: 512,91
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:17
|LUKSK
|49,50
|8.751.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|81,30
|124.663.111
|% 5,65
|
|MERIT
|24,42
|26.422.239
|% 5,44
|
|FROTO
|169,90
|363.281.250
|% 5,20
|
|OZBAL
|17,98
|41.777.832
|% 4,84
|
|PRKAB
|19,17
|4.020.198
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|41.819.661
|% -9,88
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KZBGY
|27,72
|33.869.791
|% -5,71
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,40
|658.982.493
|% 2,86
|
|FROTO
|169,90
|363.281.250
|% 5,20
|
|GARAN
|9,53
|325.543.792
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,89
|298.189.798
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,84
|244.870.548
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,84
|244.870.548
|% 0,55
|
|ODAS
|1,48
|30.207.284
|% -0,67
|
|ZOREN
|1,55
|17.795.625
|% 2,65
|
|ALBRK
|1,82
|16.243.101
|% 1,68
|
|TRGYO
|3,85
|29.035.918
|% 0,79
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0214
|9,0253
|% -0,11
|
|Euro
|10,4311
|10,4356
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2574
|12,3189
|% 0,14
|
|Frank
|9,6779
|9,7362
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3986
|2,4107
|% -0,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,11
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,33
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:27MANAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417, 590 adet işlem
-
11:26YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 81.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 279 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 44 artarak (% 0.75 ) 1, 536
-
11:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
11:25XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 4, 523.00 milyon TL de