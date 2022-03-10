***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2022 13:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009004
BIST
13:392.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,54
|Açılış
|: 2.055
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|Önceki Kapanış
|: 2.043
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2.068
En Düşük
2.037
13:3914,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
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|Açılış
|: 14,7500
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|Önceki Kapanış
|: 14,6400
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14,8145
En Düşük
14,6097
13:3916,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
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|Açılış
|: 16,2700
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,5370
En Düşük
16,1888
13:39948,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,66
|Açılış
|: 947,99
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|Önceki Kapanış
|: 938,63
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948,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler13:37
|UZERB
|42,90
|321.829
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|759.311
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.045
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.127.039
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|17.587.603
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,10
|52.708.985
|% -6,09
|
|SKTAS
|3,09
|13.485.558
|% -6,08
|
|ISGYO
|7,77
|233.730.865
|% -5,01
|
|EDIP
|3,29
|3.498.833
|% -4,08
|
|VERUS
|52,85
|16.181.199
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,94
|2.900.727.662
|% 4,26
|
|THYAO
|26,20
|2.289.263.696
|% 0,23
|
|SASA
|55,45
|1.578.159.225
|% -0,63
|
|EREGL
|34,34
|1.137.677.154
|% 1,42
|
|TUPRS
|203,10
|1.103.218.501
|% 3,62
|
|KRDMD
|14,94
|2.900.727.662
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,16
|316.939.575
|% -0,92
|
|ODAS
|1,46
|161.853.853
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,13
|295.037.457
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,72
|347.415.062
|% -0,53
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8200
|% 1,17
|
|Euro
|16,3966
|16,4343
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,3589
|19,4560
|% 0,61
|
|Frank
|15,8614
|15,9570
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,86
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.997
|1.998
|5,86
|
|Altın Gr.
|945
|945
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.271
|6.366
|71,00
|
|Tam
|6.236
|6.395
|83,83
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|40,55
|
|Çeyrek
|1.512
|1.547
|20,27
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|6,15
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