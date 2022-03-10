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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

10.03.2022 13:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009004


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UZERB 42,90 321.829 % 10,00  
OTTO 34,98 759.311 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.641.045 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.127.039 % 9,92  
FORMT 1,00 17.587.603 % 9,89  
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13:37 Alış Satış %  
Dolar 14,8054 14,8200 % 1,17  
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Sterlin 19,3589 19,4560 % 0,61  
Frank 15,8614 15,9570 % 0,77  
Riyal 3,9237 3,9434 % 0,86  
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13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.997 1.998 5,86  
Altın Gr. 945 945 6,66  
Cumhuriyet 6.271 6.366 71,00  
Tam 6.236 6.395 83,83  
Yarım 3.014 3.093 40,55  
Çeyrek 1.512 1.547 20,27  
Gümüş.Ons 25,82 25,86 0,10  
Gümüş Gr. 12,22 12,23 0,11  
B. Petrol 117 117 6,15  
Seans Raporu 13:37
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