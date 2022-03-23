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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

23.03.2022 16:10
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname Bildirimi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012401


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Altın Ons 1.927 1.928 5,97  
Altın Gr. 920 920 3,99  
Cumhuriyet 6.096 6.188 25,00  
Tam 6.071 6.222 39,37  
Yarım 2.934 3.010 19,05  
Çeyrek 1.472 1.505 9,52  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,16  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,10  
B. Petrol 119 119 3,75  
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