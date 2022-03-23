***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.03.2022 16:10
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012401
BIST
15:572.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,42
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
15:5714,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8534
En Düşük
14,7784
15:5716,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:57920,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,18
|Açılış
|: 919,86
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ENSRI
|16,94
|36.343.952
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.175.143
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.616.448
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.320.987
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|82.461.018
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.567.617
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,80
|67.932.381
|% -6,98
|
|AYCES
|68,00
|7.743.692
|% -6,14
|
|GARAN
|12,12
|2.975.091.107
|% 1,59
|
|THYAO
|28,34
|1.749.657.505
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,21
|1.260.121.607
|% -0,33
|
|HEKTS
|18,38
|1.085.301.256
|% 6,06
|
|EREGL
|33,34
|1.024.062.238
|% -1,36
|
|DOHOL
|3,32
|983.929.729
|% -8,79
|
|GARAN
|12,12
|2.975.091.107
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,34
|369.651.984
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|581.060.864
|% -1,22
|
|ODAS
|1,61
|221.947.358
|% -2,42
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8426
|14,8535
|% 0,21
|
|Euro
|16,3176
|16,3293
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,5246
|19,6225
|% -0,42
|
|Frank
|15,8232
|15,9186
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,13
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,97
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|25,00
|
|Tam
|6.071
|6.222
|39,37
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|19,05
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,75
|
Seans Raporu
15:56
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16:11XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 24, 173.00 milyon TL de
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16:10OLMK
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 493, 001 adet işlem
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16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, VESTL
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16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, GARAN, TAVHL
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 99 kaybederek (% -0.56 ) 1, 966