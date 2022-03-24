***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 14:51
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012612
BIST
14:502.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,39
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:5014,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
14:5016,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0671
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4121
En Düşük
16,2775
14:50934,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,27
|Açılış
|: 934,22
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
934,22
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ULUSE
|70,45
|13.790.258
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.312.283
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.459.633
|% 9,98
|
|AYEN
|13,24
|62.904.173
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,83
|40.171.188
|% 9,95
|
|PKENT
|232,40
|8.287.849
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.010.753
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,77
|63.754.235
|% -7,82
|
|KAPLM
|62,90
|15.290.270
|% -7,50
|
|KRDMD
|15,89
|2.490.874.701
|% 3,65
|
|THYAO
|28,06
|1.476.055.682
|% -0,14
|
|EREGL
|33,80
|1.263.831.173
|% 0,90
|
|GARAN
|12,05
|1.065.713.994
|% -0,99
|
|SISE
|14,23
|793.563.963
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,27
|369.262.521
|% -2,99
|
|KRDMD
|15,89
|2.490.874.701
|% 3,65
|
|DOHOL
|3,26
|470.885.239
|% -1,51
|
|YKBNK
|3,93
|564.296.168
|% -2,24
|
|GARAN
|12,05
|1.065.713.994
|% -0,99
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8661
|14,8700
|% 0,28
|
|Euro
|16,3830
|16,4143
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,5570
|19,6550
|% 0,08
|
|Frank
|15,9051
|16,0009
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9496
|3,9694
|% 0,12
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,82
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.274
|59,00
|
|Tam
|6.158
|6.312
|65,85
|
|Yarım
|2.977
|3.053
|31,86
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|15,93
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,37
|