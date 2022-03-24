***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 14:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012616
BIST
15:202.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,05
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:2014,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0274
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:2016,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0410
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:20933,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,53
|Açılış
|: 932,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ULUSE
|70,45
|13.889.100
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.726.074
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.624.025
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.244.258
|% 9,95
|
|ALKA
|29,40
|28.238.354
|% 9,46
|
|PKENT
|232,40
|8.486.551
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.259.376
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,75
|66.958.119
|% -8,31
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,80
|16.359.807
|% -7,65
|
|KRDMD
|15,94
|2.613.381.309
|% 3,98
|
|THYAO
|28,10
|1.522.420.484
|% 0,00
|
|EREGL
|33,80
|1.338.302.946
|% 0,90
|
|GARAN
|12,06
|1.098.831.737
|% -0,90
|
|SISE
|14,23
|839.144.396
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,28
|392.254.590
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,94
|2.613.381.309
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,94
|584.969.866
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,25
|479.485.603
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.098.831.737
|% -0,90
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8501
|14,8562
|% 0,18
|
|Euro
|16,3526
|16,3860
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5596
|19,6577
|% 0,09
|
|Frank
|15,9019
|15,9977
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9493
|3,9691
|% 0,11
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,64
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,07
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.161
|6.315
|69,04
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.527
|16,70
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,12
|