***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 15:00
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012619
BIST
15:272.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,86
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:2714,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:2716,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0445
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:27929,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 929,66
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ULUSE
|70,45
|13.889.381
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.788.820
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.625.512
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.487.305
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|30.490.950
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.497.938
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.273.207
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,75
|67.927.536
|% -8,31
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,50
|16.530.931
|% -8,09
|
|KRDMD
|15,91
|2.624.864.562
|% 3,78
|
|THYAO
|28,08
|1.534.596.159
|% -0,07
|
|EREGL
|33,84
|1.351.646.203
|% 1,01
|
|GARAN
|12,05
|1.105.791.996
|% -0,99
|
|SISE
|14,25
|847.055.013
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,27
|393.864.393
|% -2,99
|
|KRDMD
|15,91
|2.624.864.562
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,95
|589.779.069
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,24
|479.659.429
|% -2,11
|
|GARAN
|12,05
|1.105.791.996
|% -0,99
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8525
|14,8612
|% 0,22
|
|Euro
|16,3604
|16,3895
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5470
|19,6451
|% 0,03
|
|Frank
|15,8950
|15,9907
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9487
|3,9685
|% 0,10
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,67
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.162
|6.316
|69,89
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,81
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,09
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,15
|
Seans Raporu
15:27
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15:42XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 20, 540.00 milyon TL de
-
15:41YYAPI
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 554, 359 adet işlem
-
15:40SELGD
Yüzde 9.16 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 893, 752 adet işlem
-
15:39ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 331 adet işlem
-
15:38SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 834, 433 adet işlem