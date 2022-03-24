***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 15:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012621
BIST
15:062.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,39
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:0614,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:0616,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:06935,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,22
|Açılış
|: 935,44
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|60.519.093
|% 9,98
|
|ENSRI
|18,63
|63.447.351
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.200.689
|% 9,95
|
|SELGD
|4,30
|3.320.686
|% 9,41
|
|PKENT
|232,40
|8.385.689
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.164.844
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,70
|15.737.286
|% -7,79
|
|ISYAT
|3,78
|64.863.804
|% -7,58
|
|KRDMD
|15,94
|2.573.493.587
|% 3,98
|
|THYAO
|28,10
|1.499.394.939
|% 0,00
|
|EREGL
|33,86
|1.307.197.633
|% 1,07
|
|GARAN
|12,05
|1.074.365.198
|% -0,99
|
|SISE
|14,25
|820.283.347
|% 0,71
|
|KRDMD
|15,94
|2.573.493.587
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,28
|371.587.498
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,95
|573.422.912
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|471.527.363
|% -1,81
|
|GARAN
|12,05
|1.074.365.198
|% -0,99
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8584
|% 0,20
|
|Euro
|16,3617
|16,3966
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5658
|19,6640
|% 0,13
|
|Frank
|15,9039
|15,9997
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9507
|3,9706
|% 0,15
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,82
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.274
|59,00
|
|Tam
|6.158
|6.312
|65,85
|
|Yarım
|2.977
|3.053
|31,86
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|15,93
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,37
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19BAGFS
Yüzde 5.21 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 805, 067 adet işlem
-
15:18FORMT
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 766, 046 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 21 kaybederek (% -0.01 ) 2, 431
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15:17XU100
Endeks 2, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 19, 872.00 milyon TL de
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15:17MEPET
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 595, 848 adet işlem