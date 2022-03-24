***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2022 15:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012624
BIST
15:042.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,44
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:0414,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0296
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:0416,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0516
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:04935,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,11
|Açılış
|: 935,04
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
935,85
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.470.918
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.519.473
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.210.848
|% 9,95
|
|SELGD
|4,31
|3.396.259
|% 9,67
|
|PKENT
|232,40
|8.392.196
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.175.985
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,70
|15.835.554
|% -7,79
|
|ISYAT
|3,79
|65.165.313
|% -7,33
|
|KRDMD
|15,94
|2.581.039.794
|% 3,98
|
|THYAO
|28,10
|1.501.386.426
|% 0,00
|
|EREGL
|33,84
|1.309.868.065
|% 1,01
|
|GARAN
|12,06
|1.083.594.203
|% -0,90
|
|SISE
|14,25
|822.084.473
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,28
|386.609.153
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,94
|2.581.039.794
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,95
|573.451.938
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,26
|471.638.318
|% -1,51
|
|GARAN
|12,06
|1.083.594.203
|% -0,90
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8584
|% 0,20
|
|Euro
|16,3617
|16,3966
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5698
|19,6680
|% 0,15
|
|Frank
|15,9068
|16,0026
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9513
|3,9711
|% 0,16
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|13,11
|
|Altın Gr.
|933
|933
|5,03
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|58,95
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|28,52
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|14,26
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,05
|
|B. Petrol
|122
|122
|-0,07
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19BAGFS
Yüzde 5.21 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 805, 067 adet işlem
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15:18FORMT
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 766, 046 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 21 kaybederek (% -0.01 ) 2, 431
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15:17XU100
Endeks 2, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 19, 872.00 milyon TL de
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15:17MEPET
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 595, 848 adet işlem