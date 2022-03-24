Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

24.03.2022 15:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012624


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:042.186
Değişim :  0,11% |  2,44
Açılış :  2.187  
Önceki Kapanış :  2.183  
En Yüksek
2.199 En Düşük
2.176
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 70,45 13.889.029 % 9,99  
ENSRI 18,63 63.470.918 % 9,98  
SEYKM 7,05 60.519.473 % 9,98  
NIBAS 10,83 40.210.848 % 9,95  
SELGD 4,31 3.396.259 % 9,67  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Dolar 14,8547 14,8584 % 0,20  
Euro 16,3617 16,3966 % 0,32  
Sterlin 19,5698 19,6680 % 0,15  
Frank 15,9068 16,0026 % 0,13  
Riyal 3,9513 3,9711 % 0,16  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 13,11  
Altın Gr. 933 933 5,03  
Cumhuriyet 6.163 6.257 42,00  
Tam 6.152 6.305 58,95  
Yarım 2.973 3.050 28,52  
Çeyrek 1.491 1.525 14,26  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,14  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 0,05  
B. Petrol 122 122 -0,07  
Seans Raporu 15:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru