***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2022 10:41
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019049
BIST
10:532.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,20
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:5314,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:5316,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0559
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:53922,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,98
|Açılış
|: 922,46
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:53
|SANKO
|11,39
|10.165.674
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.095.806
|% 9,93
|
|KONKA
|18,02
|102.495.968
|% 9,68
|
|MIPAZ
|6,70
|12.247.774
|% 9,12
|
|DOHOL
|3,89
|513.398.999
|% 8,66
|
|ULUSE
|147,60
|7.333.992
|% -6,17
|
|MARTI
|1,92
|51.235.948
|% -5,42
|
|CEOEM
|11,40
|8.705.670
|% -4,20
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|PSDTC
|28,40
|4.091.558
|% -2,67
|
|GARAN
|13,63
|1.447.065.220
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,84
|868.840.357
|% 3,64
|
|THYAO
|35,46
|781.404.705
|% 0,40
|
|ASELS
|27,96
|688.919.438
|% 0,22
|
|AKBNK
|8,73
|660.522.526
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,84
|868.840.357
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,68
|376.411.583
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,89
|513.398.999
|% 8,66
|
|TSKB
|1,64
|201.946.873
|% 3,14
|
|ODAS
|2,23
|244.122.646
|% -0,45
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7370
|14,7441
|% 0,00
|
|Euro
|16,0891
|16,1018
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,1289
|19,2248
|% -0,16
|
|Frank
|15,7056
|15,8002
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% -0,03
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,63
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|