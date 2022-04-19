***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.04.2022 12:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahanme Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021732
BIST
12:242.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,12
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
12:2414,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
12:2415,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
12:24931,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 931,76
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler12:24
|AYEN
|15,64
|14.248.535
|% 8,39
|
|DAGHL
|18,88
|6.936.350
|% 7,64
|
|AYGAZ
|35,84
|49.293.003
|% 6,86
|
|ARCLK
|69,00
|430.304.186
|% 6,73
|
|IHAAS
|19,84
|18.981.390
|% 6,49
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,30
|34.708.708
|% -8,13
|
|METUR
|3,77
|13.435.499
|% -4,56
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|AYCES
|68,00
|3.585.571
|% -4,23
|
|THYAO
|37,86
|1.363.778.475
|% 0,58
|
|GARAN
|14,44
|1.344.094.198
|% 0,14
|
|KRDMD
|16,31
|1.310.206.529
|% 1,05
|
|TUPRS
|255,10
|1.010.120.239
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,32
|887.090.573
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,94
|553.061.234
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,32
|887.090.573
|% 1,53
|
|DOHOL
|3,86
|545.297.441
|% 2,12
|
|TSKB
|2,03
|248.042.395
|% 1,50
|
|GARAN
|14,44
|1.344.094.198
|% 0,14
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6562
|14,6615
|% 0,17
|
|Euro
|15,8355
|15,8428
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0524
|19,1479
|% 0,33
|
|Frank
|15,4338
|15,5267
|% 0,01
|
|Riyal
|3,8976
|3,9172
|% 0,33
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.267
|-33,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-31,17
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-15,08
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,45
|