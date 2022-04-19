***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.04.2022 12:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021733
BIST
13:132.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,09
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
13:1314,6618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
13:1315,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0438
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
13:13931,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,24
|Açılış
|: 931,80
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ARMDA
|105,00
|3.947.419
|% 9,95
|
|AYEN
|15,61
|15.688.827
|% 8,18
|
|DAGHL
|18,90
|7.488.041
|% 7,75
|
|IHAAS
|19,92
|20.484.635
|% 6,92
|
|BOSSA
|44,22
|17.090.196
|% 6,86
|
|MMCAS
|3,26
|1.151.905
|% -9,70
|
|DESA
|12,94
|43.764.975
|% -9,07
|
|ISGYO
|11,24
|38.960.868
|% -8,62
|
|METUR
|3,77
|15.113.867
|% -4,56
|
|AVGYO
|3,67
|11.017.683
|% -4,43
|
|GARAN
|14,46
|1.511.409.777
|% 0,28
|
|THYAO
|37,86
|1.443.671.347
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,36
|1.426.479.238
|% 1,36
|
|TUPRS
|255,10
|1.053.727.959
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,34
|983.013.008
|% 1,91
|
|TSKB
|2,05
|482.221.425
|% 2,50
|
|ODAS
|2,45
|494.306.517
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,94
|558.033.246
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,34
|983.013.008
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|583.300.239
|% 1,85
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6608
|14,6658
|% 0,20
|
|Euro
|15,8293
|15,8368
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0343
|19,1298
|% 0,24
|
|Frank
|15,4170
|15,5098
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8983
|3,9178
|% 0,35
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-3,22
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|-37,00
|
|Tam
|6.145
|6.299
|-32,17
|
|Yarım
|2.970
|3.047
|-15,56
|
|Çeyrek
|1.490
|1.523
|-7,78
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,44
|