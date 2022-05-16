***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.05.2022 12:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030512
BIST
12:472.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,05
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:4715,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1433
|Açılış
|: 15,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6220
En Düşük
15,4564
12:4716,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1833
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3014
En Düşük
16,0891
12:47903,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,86
|Açılış
|: 903,68
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IMASM
|35,26
|2.467.036
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|46.617.453
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|20.786.218
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.164.913
|% 9,90
|
|GLBMD
|8,57
|32.477.350
|% 9,03
|
|GZNMI
|36,44
|72.598.532
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.876.787
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.334.047
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,84
|16.582.697
|% -4,97
|
|THYAO
|42,88
|1.811.697.368
|% 0,94
|
|GARAN
|14,97
|1.093.315.842
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,57
|758.854.150
|% 1,45
|
|KOZAL
|191,80
|708.539.658
|% 2,02
|
|KRDMD
|15,32
|690.758.517
|% -2,23
|
|EKGYO
|2,69
|569.610.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|388.120.504
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,12
|89.633.338
|% 2,75
|
|GARAN
|14,97
|1.093.315.842
|% -0,07
|
|KARSN
|5,43
|317.805.744
|% 1,88
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6069
|15,6208
|% 0,93
|
|Euro
|16,2748
|16,2967
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,0053
|19,1006
|% 0,43
|
|Frank
|15,4459
|15,5390
|% 0,37
|
|Riyal
|4,1431
|4,1638
|% 0,71
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,64
|
|Altın Gr.
|902
|903
|0,82
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.151
|-45,00
|
|Tam
|6.036
|6.190
|-40,98
|
|Yarım
|2.917
|2.994
|-19,83
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-9,91
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,38
|