***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2022 14:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030839
BIST
15:032.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:0315,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2083
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:0316,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,4156
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:03927,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 16,09
|Açılış
|: 927,09
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ORCAY
|19,91
|215.319.841
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|44.445.921
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.242.053
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.420.707
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|32.232.173
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.966.898
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|59,80
|18.411.902
|% -8,00
|
|THYAO
|42,78
|2.408.231.614
|% 0,14
|
|SISE
|19,88
|1.846.832.612
|% 3,01
|
|AKBNK
|7,88
|1.054.080.025
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,90
|1.011.074.964
|% -0,07
|
|EREGL
|31,98
|974.703.289
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,65
|627.068.655
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|861.323.935
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,88
|1.054.080.025
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,75
|385.490.001
|% 1,08
|
|SISE
|19,88
|1.846.832.612
|% 3,01
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7324
|15,7493
|% 1,34
|
|Euro
|16,5994
|16,6517
|% 2,53
|
|Sterlin
|19,5779
|19,6761
|% 2,59
|
|Frank
|15,7807
|15,8757
|% 2,19
|
|Riyal
|4,1798
|4,2008
|% 1,24
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|8,71
|
|Altın Gr.
|928
|928
|17,18
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|113,00
|
|Tam
|6.160
|6.319
|108,39
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,43
|
|Çeyrek
|1.493
|1.528
|26,22
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,27
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,24
|
Seans Raporu
15:01
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15:16HEKTS
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15:15XU050
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