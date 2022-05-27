***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranlarıPay komisyonu:On binde 1(BSMV dahil), Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:Yüz binde 5(BSMV dahil), Takasbank Para Piyasası İşlem(TPP) komisyonu:Yüz binde 3 (BSMV dahil), Repo-Ters repo işlem komisyonu:Yüz binde 1,5*gün sayısı (BSMV dahil), VİOP İşlem Komisyonu: Yüz Binde 7 (BSMV dahil) olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032992BIST