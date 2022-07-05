***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.07.2022 14:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041617
BIST
15:592.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -14,34
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:5917,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1912
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
15:5917,5079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0289
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:59986,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,39
|Açılış
|: 986,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:59
|GZNMI
|45,60
|28.442.099
|% 8,37
|
|GEREL
|4,55
|38.359.443
|% 8,33
|
|CANTE
|43,10
|39.498.817
|% 7,75
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|KRGYO
|8,66
|100.164.421
|% 6,52
|
|ULUSE
|207,00
|13.620.927
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,04
|3.057.032.699
|% -1,34
|
|EREGL
|26,08
|1.252.176.988
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,26
|1.111.366.114
|% 5,07
|
|SASA
|39,76
|1.082.695.536
|% -1,83
|
|SISE
|21,18
|1.055.482.352
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,84
|947.631.637
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|705.773.716
|% -0,70
|
|ODAS
|2,74
|402.148.911
|% 0,37
|
|TSKB
|1,98
|168.378.054
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,67
|743.863.872
|% 0,00
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0060
|17,0174
|% 1,14
|
|Euro
|17,4893
|17,5079
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,3148
|20,4167
|% 0,15
|
|Frank
|17,5532
|17,6589
|% 0,77
|
|Riyal
|4,5241
|4,5468
|% 1,30
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-11,01
|
|Altın Gr.
|985
|986
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.580
|6.668
|42,00
|
|Yarım
|3.221
|3.261
|21,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,70
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14GENTS
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 003 adet işlem
-
16:13ORGE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 590 adet işlem
-
16:12MAKIM
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 14.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 848, 216 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 20, 781.00 milyon TL de
-
16:10SANFM
Yüzde -58.50 oranında düşüşle 14.94 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 926 adet işlem