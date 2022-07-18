***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 13:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045762
BIST
17:072.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 61,35
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0717,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0717,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2414
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:07964,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,66
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RTALB
|9,24
|160.293.832
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.002.062
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.817.883
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.031
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|110.378.002
|% 9,73
|
|GESAN
|47,54
|283.225.276
|% -7,60
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,38
|7.900.900
|% -6,91
|
|SILVR
|20,58
|66.713.929
|% -6,62
|
|PINSU
|5,85
|45.375.123
|% -6,25
|
|THYAO
|49,46
|3.400.125.527
|% 3,17
|
|EREGL
|27,18
|1.332.765.698
|% 4,70
|
|SISE
|20,58
|1.305.866.164
|% 1,18
|
|ODAS
|3,47
|921.457.123
|% 6,44
|
|SASA
|40,94
|896.835.827
|% 3,23
|
|ODAS
|3,47
|921.457.123
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|629.061.407
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|600.187.539
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,25
|642.835.610
|% 4,30
|
|TSKB
|2,15
|163.295.135
|% 2,87
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4636
|17,4694
|% 0,40
|
|Euro
|17,7751
|17,7928
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,9129
|21,0177
|% 1,61
|
|Frank
|17,8576
|17,9652
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6421
|4,6653
|% 0,49
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|8,71
|
|Altın Gr.
|965
|965
|9,39
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.539
|6.631
|-73,00
|
|Yarım
|3.177
|3.237
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,80
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21KARYE
Yüzde 5.98 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 130 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 819.00 milyon TL de
-
17:19TEKTU
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 748, 172 adet işlem
-
17:17OYAYO
Yüzde 7.91 oranında artışla 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 215 adet işlem
-
17:16TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 172, 745 adet işlem