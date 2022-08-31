***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.08.2022 16:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059089
BIST
17:213.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 20,06
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:2118,2036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:2118,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
17:211.004,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.004,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GZNMI
|35,20
|190.131.274
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|91.925.459
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.376.101
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.166.955
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.925.368
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.562.829
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,90
|21.117.470
|% -9,49
|
|FLAP
|7,06
|134.342.789
|% -6,61
|
|THYAO
|72,65
|6.384.750.266
|% 3,12
|
|PETKM
|14,21
|5.626.551.716
|% 5,65
|
|GARAN
|23,30
|4.310.301.288
|% -3,80
|
|YKBNK
|7,13
|3.765.226.431
|% 3,94
|
|AKBNK
|12,00
|3.056.320.286
|% 0,93
|
|EKGYO
|4,05
|2.374.386.158
|% 0,50
|
|YKBNK
|7,13
|3.765.226.431
|% 3,94
|
|PETKM
|14,21
|5.626.551.716
|% 5,65
|
|ISCTR
|8,03
|2.765.075.889
|% 0,88
|
|HALKB
|8,59
|2.885.670.055
|% 9,57
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1870
|18,2036
|% 0,01
|
|Euro
|18,2513
|18,2585
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0904
|21,1962
|% -0,07
|
|Frank
|18,4953
|18,6067
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8243
|4,8485
|% 0,07
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.739
|6.799
|-33,00
|
|Yarım
|3.284
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,67
|96,67
|-1,17
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36XU100
Endeks 3, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 61, 826.00 milyon TL de
-
17:36ALARK
Yüzde 5.12 oranında artışla 49.72 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 754, 996 adet işlem
-
17:35HALKB
Yüzde 9.44 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 349, 248 adet işlem
-
17:33KCAER
Yüzde 5.26 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 601 adet işlem
-
17:32BJKAS
Yüzde 7.20 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 680, 310 adet işlem