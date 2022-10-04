***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 15:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066986
BIST
16:413.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 72,15
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:4118,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:4118,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2019
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:411.019,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.019,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AKSA
|66,00
|526.714.119
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.285.709
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.398.115.200
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,31
|371.957.561
|% 9,95
|
|BARMA
|54,95
|189.341.046
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,90
|6.530.523.371
|% 2,90
|
|SASA
|78,40
|3.398.115.200
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,65
|3.248.660.167
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,01
|3.038.630.163
|% 3,09
|
|VAKBN
|8,00
|3.021.695.639
|% 4,99
|
|VAKBN
|8,00
|3.021.695.639
|% 4,99
|
|YKBNK
|8,01
|3.038.630.163
|% 3,09
|
|EKGYO
|4,24
|1.539.800.331
|% 0,00
|
|HALKB
|8,25
|2.383.153.419
|% 7,56
|
|TSKB
|2,67
|769.889.135
|% 0,75
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5317
|18,5579
|% 0,04
|
|Euro
|18,4163
|18,4289
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,0233
|21,1287
|% 0,41
|
|Frank
|18,7090
|18,8217
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9143
|4,9389
|% -0,12
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.822
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,17
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|
Seans Raporu
16:41
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16:56PGSUS
Yüzde 6.74 oranında artışla 270.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 097, 246 adet işlem
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 62 artarak (% 2.14 ) 3, 086
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16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, SEKFK, ZOREN, BARMA, SASA, AKSA