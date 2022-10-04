***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.10.2022 15:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066987
BIST
16:233.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 62,50
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:2318,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:2318,4164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1894
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:231.019,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.019,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AKSA
|66,00
|525.103.653
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.986.316
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.395.507.381
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.919.289
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.699.825
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,80
|6.416.792.577
|% 2,77
|
|SASA
|78,40
|3.395.507.381
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,65
|3.147.275.811
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,01
|2.974.873.485
|% 3,09
|
|VAKBN
|7,91
|2.915.457.750
|% 3,81
|
|YKBNK
|8,01
|2.974.873.485
|% 3,09
|
|VAKBN
|7,91
|2.915.457.750
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,23
|1.482.492.772
|% -0,24
|
|HALKB
|8,20
|2.332.276.640
|% 6,91
|
|TSKB
|2,67
|755.135.444
|% 0,75
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5192
|18,5470
|% -0,02
|
|Euro
|18,4055
|18,4201
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,0114
|21,1167
|% 0,35
|
|Frank
|18,7440
|18,8569
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9191
|4,9437
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,89
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.830
|6.898
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.370
|13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.685
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|0,16
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|