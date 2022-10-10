***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.10.2022 10:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069568
BIST
13:483.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,35
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:4818,5835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0325
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:4818,0300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0717
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:481.003,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,24
|Açılış
|: 1.003,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,53
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KONTR
|82,50
|602.113.098
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.380.653
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|92.720.328
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|379.896.147
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.304.524
|% -9,90
|
|MARTI
|4,67
|123.783.091
|% -6,60
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|HEKTS
|64,95
|1.122.884.052
|% -3,56
|
|THYAO
|85,85
|3.483.551.268
|% 1,96
|
|SASA
|85,90
|1.624.583.396
|% -1,32
|
|SISE
|30,26
|1.375.247.726
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,36
|1.356.402.831
|% 1,40
|
|ASELS
|32,06
|1.331.104.586
|% 1,84
|
|EKGYO
|4,36
|1.356.402.831
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|177.085.445
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,35
|516.682.583
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,14
|651.963.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,31
|634.291.884
|% -0,48
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5834
|% -0,18
|
|Euro
|18,0174
|18,0310
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4877
|20,5904
|% -0,44
|
|Frank
|18,5379
|18,6496
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% -0,19
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-14,97
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,24
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|