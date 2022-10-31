***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 11:07
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iZAHNAME BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075198
BIST
12:233.933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 54,09
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:2318,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:2318,5061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0305
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:23980,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,22
|Açılış
|: 980,50
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:21
|BRKSN
|15,67
|3.951.753
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|157.172.194
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|5.989.171
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|28.089.740
|% 9,93
|
|KONTR
|97,75
|593.813.368
|% 9,52
|
|MTRYO
|2,78
|4.765.111
|% -8,25
|
|TUREX
|16,99
|24.065.460
|% -5,98
|
|PKART
|21,54
|5.936.410
|% -5,53
|
|NIBAS
|12,21
|13.863.687
|% -5,35
|
|ERCB
|75,75
|52.882.968
|% -5,08
|
|EKGYO
|4,40
|796.451.380
|% -0,45
|
|KONTR
|97,75
|593.813.368
|% 9,52
|
|ODAS
|7,67
|506.835.630
|% -2,17
|
|FENER
|77,60
|454.225.020
|% -3,84
|
|ENJSA
|20,50
|441.958.958
|% 2,50
|
|EKGYO
|4,40
|796.451.380
|% -0,45
|
|ODAS
|7,67
|506.835.630
|% -2,17
|
|IHLGM
|0,98
|61.812.110
|% 0,00
|
|HALKB
|8,11
|398.338.078
|% -1,70
|
|ADESE
|1,26
|56.290.010
|% -0,79
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6160
|% 0,19
|
|Euro
|18,4898
|18,4994
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,4442
|21,5517
|% -0,34
|
|Frank
|18,5407
|18,6524
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,23
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,97
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|6.547
|6.646
|-20,00
|
|Tam
|6.576
|6.638
|-98,00
|
|Yarım
|3.204
|3.243
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.620
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|-0,62
|