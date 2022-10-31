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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

31.10.2022 11:24
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075211


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ATSYH 125,40 3.116.358 % 10,00  
VKING 14,86 6.460.980 % 9,99  
SMRTG 85,95 263.705.031 % 9,98  
KONTR 98,15 824.831.367 % 9,97  
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14:47 Alış Satış %  
Dolar 18,6158 18,6205 % 0,22  
Euro 18,4983 18,5071 % -0,16  
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Riyal 4,9402 4,9649 % 0,23  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 -5,02  
Altın Gr. 982 982 -0,40  
Cumhuriyet 6.575 6.676 10,00  
Tam 6.606 6.663 -73,00  
Yarım 3.219 3.255 -39,00  
Çeyrek 1.614 1.626 -21,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,18 -0,10  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,04  
B. Petrol 92,52 92,52 -1,25  
Seans Raporu 14:47
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