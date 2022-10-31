***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 11:24
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075211
BIST
14:493.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 57,14
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:4918,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:4918,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0383
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:49982,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 982,42
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:47
|AKCNS
|44,00
|102.401.136
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.460.980
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|263.705.031
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|824.831.367
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.497.120
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|113.661.261
|% -7,88
|
|FENER
|74,95
|598.369.301
|% -7,13
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,88
|32.353.683
|% -6,59
|
|THYAO
|99,20
|3.762.599.740
|% 2,32
|
|SASA
|118,30
|1.984.796.628
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,46
|1.785.369.333
|% -1,50
|
|YKBNK
|8,92
|1.469.871.736
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,30
|1.382.100.224
|% 2,11
|
|EKGYO
|4,39
|933.997.116
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,92
|1.469.871.736
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,03
|1.192.686.533
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,05
|259.425.335
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,46
|1.785.369.333
|% -1,50
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6158
|18,6205
|% 0,22
|
|Euro
|18,4983
|18,5071
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,4001
|21,5075
|% -0,54
|
|Frank
|18,5379
|18,6496
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,23
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-5,02
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.606
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,25
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02YAPRK
Yüzde 8.43 oranında artışla 49.88 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 085 adet işlem
-
15:01HURGZ
Yüzde 8.12 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 979, 478 adet işlem
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 67 artarak (% 1.48 ) 3, 464
-
15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KONTR, NTGAZ, TUCLK, VKING, SMRTG, BRKSN, ULUUN, AKCNS, ATSYH
-
15:00
KONYA, OSTIM, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında