***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2022 12:33
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075846
BIST
12:394.090
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 110,76
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
12:3918,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
12:3918,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0921
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
12:39986,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,87
|Açılış
|: 986,74
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler12:39
|VAKKO
|33,88
|5.115.067
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.725.003
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|52.713.535
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|264.408.882
|% 9,98
|
|KONTR
|107,90
|892.300.987
|% 9,93
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,28
|116.382.559
|% -9,63
|
|YKSLN
|10,88
|79.038.322
|% -8,42
|
|PNSUT
|46,80
|52.505.383
|% -8,06
|
|KRTEK
|25,22
|62.493.947
|% -7,82
|
|THYAO
|103,60
|3.062.344.809
|% 2,27
|
|SASA
|131,00
|1.867.616.137
|% 8,99
|
|SISE
|33,88
|1.713.358.279
|% 1,99
|
|AKBNK
|15,10
|1.555.281.956
|% 3,28
|
|EKGYO
|4,54
|1.475.083.006
|% 2,95
|
|EKGYO
|4,54
|1.475.083.006
|% 2,95
|
|YKBNK
|9,49
|1.269.151.691
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,56
|1.145.217.319
|% 2,58
|
|DOHOL
|6,11
|661.078.073
|% 2,52
|
|AKBNK
|15,10
|1.555.281.956
|% 3,28
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6214
|% 0,08
|
|Euro
|18,4874
|18,4957
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3992
|21,5066
|% 0,65
|
|Frank
|18,6588
|18,7712
|% 0,91
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|16,20
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,03
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|21,00
|
|Tam
|6.631
|6.687
|36,00
|
|Yarım
|3.231
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|1,19
|