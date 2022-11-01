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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

01.11.2022 12:33
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075846


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 33,88 5.115.067 % 10,00  
AKCNS 48,40 54.725.003 % 10,00  
EDATA 22,24 52.713.535 % 9,99  
NTGAZ 32,62 264.408.882 % 9,98  
KONTR 107,90 892.300.987 % 9,93  
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12:39 Alış Satış %  
Dolar 18,6145 18,6214 % 0,08  
Euro 18,4874 18,4957 % 0,50  
Sterlin 21,3992 21,5066 % 0,65  
Frank 18,6588 18,7712 % 0,91  
Riyal 4,9398 4,9646 % 0,11  
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12:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 16,20  
Altın Gr. 987 987 10,03  
Cumhuriyet 6.592 6.692 21,00  
Tam 6.631 6.687 36,00  
Yarım 3.231 3.267 18,00  
Çeyrek 1.621 1.632 8,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,80 0,62  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,35  
B. Petrol 94,00 94,00 1,19  
Seans Raporu 12:39
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