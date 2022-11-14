***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.11.2022 15:12
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079780
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0754
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2956
En Düşük
19,1054
17:591.059,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.059,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6429
|% 0,53
|
|Euro
|19,2571
|19,2798
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8352
|21,9447
|% -0,29
|
|Frank
|19,6747
|19,7932
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,61
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.996
|7.133
|115,00
|
|Yarım
|3.398
|3.487
|56,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,22
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-2,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN