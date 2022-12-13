***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2022 13:42
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086854
BIST
16:285.251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 57,27
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.266
En Düşük
5.180
16:2818,6131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0238
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
16:2819,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1823
|Açılış
|: 19,7255
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8467
En Düşük
19,5690
16:281.072,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.072,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.073,48
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PKART
|31,90
|13.649.051
|% 10,00
|
|BIZIM
|33,04
|137.966.216
|% 9,99
|
|PRKME
|25,32
|74.470.876
|% 9,99
|
|ALFAS
|308,30
|273.547.221
|% 9,99
|
|UZERB
|175,00
|1.232.875
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|AKSGY
|7,60
|78.091.970
|% -5,59
|
|SMRTG
|107,00
|650.780.413
|% -5,39
|
|KONTR
|179,30
|342.767.749
|% -5,13
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,43
|9.018.437.760
|% 7,71
|
|ASELS
|59,50
|6.578.548.752
|% 1,10
|
|THYAO
|144,90
|5.766.154.716
|% -0,07
|
|EREGL
|42,52
|5.631.005.677
|% 2,51
|
|KOZAA
|58,30
|4.029.582.805
|% 2,64
|
|KRDMD
|18,43
|9.018.437.760
|% 7,71
|
|EKGYO
|7,97
|3.629.225.008
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,78
|795.980.249
|% -0,71
|
|TSKB
|4,24
|1.046.532.452
|% 1,19
|
|VAKBN
|10,63
|2.443.735.866
|% 0,76
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6100
|% -0,14
|
|Euro
|19,7830
|19,7923
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,8782
|22,9929
|% 0,36
|
|Frank
|19,8718
|19,9915
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,12
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|29,41
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|6,31
|
|Cumhuriyet
|7.189
|7.297
|4,00
|
|Tam
|7.228
|7.279
|36,00
|
|Yarım
|3.500
|3.558
|17,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.779
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,05
|0,08
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|0,96
|
Seans Raporu
16:28
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-
16:43KERVT
Yüzde 4.32 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 389, 500 adet işlem
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16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 33 artarak (% 1.17 ) 5, 648
-
16:42XU100
Endeks 5, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 107, 277.00 milyon TL de
-
16:42BIZIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 266 adet işlem
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16:41DESA
Yüzde 7.81 oranında artışla 66.25 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 389 adet işlem