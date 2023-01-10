***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.01.2023 16:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099426
BIST
15:585.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:5818,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:5820,1431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:581.129,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.129,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|EUHOL
|2,37
|87.847.268
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|4.010.357
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.570.869
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|41.896.607
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.634.567
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.672.090
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.127.679
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.601.855
|% -9,73
|
|ASELS
|59,85
|5.278.979.199
|% 1,27
|
|THYAO
|137,30
|4.891.054.239
|% -0,79
|
|EREGL
|39,78
|4.660.652.354
|% -0,10
|
|KRDMD
|18,94
|3.726.793.089
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,83
|3.136.163.927
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|3.136.163.927
|% 1,15
|
|YKBNK
|10,00
|2.291.550.702
|% -1,19
|
|KRDMD
|18,94
|3.726.793.089
|% 0,80
|
|SKBNK
|2,88
|417.961.681
|% 1,41
|
|AKBNK
|18,00
|2.276.494.869
|% 1,07
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7764
|18,7792
|% 0,05
|
|Euro
|20,1371
|20,1431
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,7087
|22,8226
|% -0,35
|
|Frank
|20,2422
|20,3642
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|0,72
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.649
|7.701
|-7,00
|
|Yarım
|3.716
|3.767
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.884
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|0,26
|