***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.04.2023 10:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140389
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.236,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.411.680
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.052.728
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|274.665.862
|% -6,08
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.398.427
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.055.403.899
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.411.680
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,00
|1.370.239.444
|% 7,82
|
|EREGL
|34,32
|1.344.294.416
|% -0,41
|
|KOZAL
|22,60
|1.032.853.896
|% -0,53
|
|EKGYO
|6,69
|516.201.826
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,92
|817.623.980
|% 0,51
|
|YKBNK
|10,24
|660.605.041
|% 0,69
|
|AKBNK
|17,83
|1.030.390.190
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,60
|1.032.853.896
|% -0,53
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4080
|% 0,04
|
|Euro
|21,3626
|21,3703
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0592
|24,1799
|% -0,01
|
|Frank
|21,6990
|21,8297
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,02
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.948
|9.071
|-69,00
|
|Yarım
|4.370
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.227
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-0,25
|
Seans Raporu
15:14
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15:29ERBOS
Yüzde 6.66 oranında artışla 133.00 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 763 adet işlem
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 09 artarak (% 0.60 ) 4, 535
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