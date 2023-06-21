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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

21.06.2023 13:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160799


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGGYO 24,86 15.342.957 % 10,00  
AVHOL 88,55 108.119.103 % 10,00  
BIGCH 22,46 58.509.617 % 9,99  
MACKO 83,15 78.601.367 % 9,99  
VKFYO 20,60 43.241.571 % 9,98  
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13:35 Alış Satış %  
Dolar 23,5684 23,5733 % 0,06  
Euro 25,7345 25,7399 % 0,06  
Sterlin 29,8600 30,0098 % -0,40  
Frank 26,1504 26,3079 % 0,05  
Riyal 6,2623 6,2937 % 0,00  
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13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -1,49  
Altın Gr. 1.465 1.465 -1,31  
Cumhuriyet 9.643 9.789 19,00  
Tam 9.594 9.838 18,43  
Yarım 4.667 4.776 -23,00  
Çeyrek 2.337 2.388 -11,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 -0,08  
Gümüş Gr. 17,47 17,50 -0,06  
B. Petrol 76,06 76,06 0,16  
Seans Raporu 13:35
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