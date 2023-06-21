***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.06.2023 13:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160800
BIST
'
13:365.273
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 21,02
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.272
En Yüksek
5.329
13:3623,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0148
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3625,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0223
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:361.465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AVHOL
|88,55
|108.119.103
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|58.488.527
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|78.597.459
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.241.571
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.298.073
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,90
|21.903.511
|% -7,73
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|89,90
|55.646.391
|% -7,37
|
|THYAO
|172,40
|3.489.732.622
|% 0,58
|
|YKBNK
|12,59
|1.537.773.168
|% 1,21
|
|AKBNK
|19,23
|1.516.159.247
|% 1,00
|
|KCHOL
|96,80
|1.318.719.432
|% 0,83
|
|ASELS
|49,54
|1.238.830.096
|% 2,19
|
|YKBNK
|12,59
|1.537.773.168
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,37
|1.064.174.932
|% 0,83
|
|AKBNK
|19,23
|1.516.159.247
|% 1,00
|
|EKGYO
|6,69
|420.014.215
|% 0,60
|
|KOZAL
|20,80
|1.131.383.040
|% 2,16
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5673
|23,5736
|% 0,06
|
|Euro
|25,7300
|25,7377
|% 0,05
|
|Sterlin
|29,8613
|30,0111
|% -0,39
|
|Frank
|26,1540
|26,3116
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2628
|6,2942
|% 0,01
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,48
|17,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,21
|