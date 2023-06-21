***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.06.2023 13:07
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160807
BIST
'
13:365.273
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 21,02
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.272
En Yüksek
5.329
13:3623,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0148
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3625,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0223
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:361.465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:36
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|BIGCH
|22,46
|58.553.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.314.254
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,60
|22.253.408
|% -7,99
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|90,50
|57.635.014
|% -6,75
|
|THYAO
|172,20
|3.567.065.855
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|KCHOL
|96,65
|1.333.326.874
|% 0,68
|
|ASELS
|49,46
|1.248.188.792
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,33
|1.088.342.130
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,67
|429.512.830
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.165.909.750
|% 1,67
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5698
|23,5749
|% 0,06
|
|Euro
|25,7351
|25,7466
|% 0,09
|
|Sterlin
|29,8585
|30,0083
|% -0,40
|
|Frank
|26,1510
|26,3085
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2618
|6,2932
|% -0,01
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,48
|17,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,21
|