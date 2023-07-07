***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.07.2023 16:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167319
BIST
'
17:586.189
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 48,33
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5826,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0257
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5828,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1696
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:581.620,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,74
|Açılış
|: 1.620,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SKTAS
|3,76
|30.612.896
|% 34,29
|
|HKTM
|55,00
|193.327.729
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.592.704
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.795.713
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|211.496.047
|% -9,97
|
|MACKO
|88,50
|343.761.459
|% -8,76
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|PETUN
|60,00
|41.694.876
|% -4,23
|
|RAYSG
|32,48
|116.261.575
|% -4,13
|
|ASTOR
|82,45
|8.377.836.176
|% 5,91
|
|THYAO
|216,00
|6.378.896.324
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,41
|5.275.302.329
|% 5,92
|
|EREGL
|39,02
|4.354.042.885
|% 1,61
|
|TUPRS
|90,75
|3.546.063.959
|% 3,07
|
|EKGYO
|8,41
|5.275.302.329
|% 5,92
|
|ZOREN
|3,57
|590.631.190
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,95
|1.555.127.370
|% 5,49
|
|YKBNK
|12,95
|1.838.220.115
|% -0,54
|
|KRDMD
|24,28
|2.809.228.390
|% 4,84
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0590
|26,1093
|% 0,14
|
|Euro
|28,5355
|28,5727
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,3109
|33,4779
|% 0,55
|
|Frank
|29,1689
|29,3446
|% 0,53
|
|Riyal
|6,9228
|6,9575
|% -0,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|18,60
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|17,20
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.437
|10.686
|20,00
|
|Yarım
|5.227
|5.368
|11,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|0,33
|
|B. Petrol
|77,59
|77,59
|1,09
|